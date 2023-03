Sabato a Taggia il 168º anniversario del movimento degli occhi della Madonna Miracolosa, il programma

Domani, ricorrerà il 168º anniversario in cui si ricorda il movimento degli occhi della Statua della Madonna Miracolosa a Taggia. La comunità tabiese è molto legata a questo episodio che per tanti anni ha occupato anche le pagine della cronaca nazionale.



La statua venne realizzata dallo scultore tabiese Salvatore Revelli. Nel 1851 la donò alla città. Quello che viene considerato il miracolo riguarda il movimento degli occhi della scultura, percepito indistintamente da centinaia di persone oltre al fatto che venne anche percepito un cambio di colorito del volto della Vergine. Se ne ricorda il primo episodio, l’11 marzo del 1855 ma altri ne seguirono nel 1941, nel 1956 e nel 1996.

Come da tradizione, i festeggiamenti per la Madonna Miracolosa prenderanno il via al mattino. Dalle ore 7 alle 8 sarà officiata la Santa Messa all'Altare della Madonna. Alle 10.30 seguirà la Santa Messa. Alle 16.30 si terrà la recita del Santo Rosario, seguita dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo Mons. Antonio Suetta e animata dalle Comunità Parrocchiali di Taggia. Come da tradizione, l'effige della Madonna Miracolosa sarà portata in processione per le vie di Taggia, dalla comunità e alla presenza delle autorità civili e militari.

La curiosità che non tutti sanno è che c'è una seconda statua della Madonna Miracolosa e si trova a Loano ed è stata scolpita sempre da Revelli. Nove anni dopo i prodigi della statua tabiese, anche quella nel savonese fu protagonista degli stessi miracoli anche in questo caso, ufficialmente riconosciuti dal Papa.