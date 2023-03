Ventimiglia, Diritti e libertà per l’Italia: "Piena solidarietà a Gaetano Scullino, vittima di attacco omofobo" (Foto)

Attacco omofobo nei confronti del candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. E’ successo nei giorni scorsi sui social. Lo denuncia Davide Betti Balducci, presidente nazionale di “Diritti e Libertà per l’Italia“.

“Esprimiamo oltre che il nostro sostegno, anche la piena solidarietà a Gaetano Scullino, vittima in questi giorni di un attacco omofobo sui social network. Questo attacco, fatto ad una persona eterosessuale, dimostra che sostenerlo alle elezioni del 14 e 15 maggio è una cosa buona e giusta” - sottolinea Davide Betti Balducci, presidente nazionale di “Diritti e Libertà per l’Italia“ riferendosi ad un post che ritrae Gaetano Scullino con il volto truccato, i capelli colorati di fucsia con alle spalle i colori della bandiera LGBT+ e sotto all'immagine una frase dice: "Don't vote this faggot".

“Dopo aver saputo della ricandidatura del grande Gaetano Scullino alla carica di sindaco di Ventimiglia, non abbiamo esitato un secondo a contattarlo per congratularci con lui. Diritti e Libertà per l’Italia, associazione di lotta per la tutela dei diritti civili e le libertà personali, sostiene esclusivamente candidati vicini ai propri ideali al di là dell’appartenenza politica. Con piacere comunichiamo il pieno sostegno al grande Gaetano Scullino, persona per bene, vicino alla gente, una persona che vola al di sopra di ogni pregiudizio ed un ottimo amministratore. Invitiamo tutti gli amici e amiche dallo spirito liberale e la comunità LGBT+ di Ventimiglia a sostenerlo in questa battaglia di libertà" - dichiara Davide Betti Balducci.

“La sfiducia fatta a Scullino dalla destra, sempre più scollegata dalla realtà, sfiducia fatta in modo infame da un notaio invece che in Consiglio comunale come le persone vere fanno, garantisce ancor di più l’integrità di una persona per bene e gli conferisce un ulteriore riconoscimento. Un candidato indipendente al di fuori delle vecchie coalizioni partitiche, può permettersi di lavorare in totale libertà senza essere messo sotto scacco da interessi di cortile, ma operare liberamente per tutti i cittadini e cittadine di Ventimiglia" - afferma Davide Betti Balducci, presidente nazionale di “Diritti e Libertà per l’Italia“.