Vallecrosia: in prova ai servizi sociali falsifica i documenti, per lui si aprono le porte del carcere

Nella serata di ieri i Carabinieri di Vallecrosia hanno arrestato un italiano che stava espiando una pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Le indagini hanno permesso di appurare che l’uomo aveva falsificato la documentazione comprovante l’espletamento della sua attività lavorativa, documentazione necessaria per poter accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Sanremo per espletare, questa volta in regime di detenzione, il resto della pena.