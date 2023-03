A Sanremo l'addio a Marco Ardoino: il funerale al tempio crematorio, per lui il mondo della sinistra a lutto

Per l'ultimo saluto erano presenti i familiari, molti attivisti della sinistra e diversi amministratori pubblici. In particolare hanno partecipato alle esequie il sindaco di Taggia Mario Conio, accompagnato da diversi esponenti dell'amministrazione comunale, il presidente del consiglio comunale tabiese Maurizio Negroni, i consiglieri comunali Jacopo Siffredi e Giuseppe Federico. Tra i rappresentanti matuziani c'era il consigliere comunale Luca Lombardi. In sala anche alcuni ex consiglieri comunali come Mario Manni, Barbara Brugnolo, Fabio Ormea e Massimiliano Moroni.



Ardoino era entrato in consiglio comunale a Taggia con le elezioni del giugno 2022. A dicembre dello stesso anno tuttavia aveva lasciato il posto a Siffredi. Un passaggio di testimone che era stato annunciato già in campagna elettorale, appena pochi mesi prima.

Al di là delle vicende più recenti, Ardoino è stato uno dei motori del Partito di Rifondazione Comunista. Il suo impegno politico e la sua grande umanità sono stati testimoniati dalle oltre 200 persone che sono venute in valle Armea per partecipare alla cerimonia funebre.