Imperia: insediato dopo le elezioni di febbraio il nuovo Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro

Si è insediato martedì scorso, dopo le elezioni del 21 febbraio, il nuovo Consiglio Provinciale ed il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia.

Il direttivo, che resterà in carica per il prossimo triennio (marzo 2023 - febbraio 2026), ha visto le riconferme nel segno della continuità. Resta alla guida, quale Presidente, Roberto Aschero che sarà affiancato da Massimo Modena, Segretario, da Eugenia Forghieri, Tesoriera, e da Cristiano Moreno e Massimiliano Marafioti, consiglieri. Per il Collegio dei Revisori sono stati nominati Elisa Bardi, Presidente, Revelli e Federico Morchio, Revisori.

I progetti per il triennio che il Consiglio intende portare, saranno tendenti alla valorizzazione della figura del Consulente del Lavoro attraverso la sua professionalità e la competenza. L’obiettivo è apportare un importante contributo per lo sviluppo del ‘lavoro’ in tutte le declinazioni come statuisce l’art.1 della nostra Costituzione. A tale proposito il Presidente, dopo aver ringraziato per la nomina ricevuta, ha ricordato che tutta la categoria sta provando grande orgoglio nella nomina della collega, e amica, Marina Calderone a Ministro del Lavoro, nomina che rappresenta il riconoscimento della preparazione tecnica raggiunta dai Consulenti del Lavoro nel mondo dell’economia italiana.

Tale preparazione tecnica dovrà essere consolidata e migliorata anche a livello provinciale mediante la collaborazione con il Polo Universitario di Imperia, guidato dal Collega Luigi Sappa, con l’istituzione congiunta di appositi corsi formativi, universitari, master. È prevista apposita convenziona tra il Polo Universitario e la Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, costituita dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, al fine di rendere nazionale l’ambito territoriale della propria competenza oltre ad una specifica convenzione, magari allargata ai Comuni della Provincia, per creare e potenziare le politiche attive sul lavoro mediante gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione per il Lavoro dei Consulenti del Lavoro.

Come affermato da Rosario De Luca durante la cerimonia della sua nomina a Presidente Nazionale dei Consulenti del Lavoro “Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e i Consulenti saranno sempre di più protagonisti dei cambiamenti che ci attendono”.