Sanremo: dal 23 marzo al via i corsi di cinema organizzati da Riccardo Di Gerlando e Patrizia Campanile

A partire da giovedì 23 marzo inizieranno, presso la sede dell'associazione ‘On stage’ di Patrizia Campanile in Via Helsinore 25, i nuovi corsi dedicati al mondo del cinema, un tuffo nell’arte della cinematografia per adulti e soprattutto per i bambini.

Il corso intende sviluppare soprattutto nei più giovani (dai 10 ai 14 anni) lo spirito del lavoro di squadra tipico delle troupe cinematografiche, svilupparne la creatività e la manualità. Nel corso si insegnerà la recitazione e la regia cinematografica, verranno utilizzati mezzi professionali (luci, camera, carrello, audio) e si realizzerà a fine corso un breve cortometraggio della durata massima di 5 minuti. Per facilitare la fase delle riprese saranno utilizzate, oltre alla camera professionale della troupe, anche piccole camere che i ragazzi potranno usare direttamente. Le lezioni saranno tenute dall'educatore socio pedagogigo e filmaker Riccardo Di Gerlando e dall'attrice Patrizia Campanile.

Di Gerlando dopo aver conseguito la muturità classica si laurea al Dams con una tesi sulla disabilità nel cinema e si specializza in animazione sociale. Autore di numerosi cortometraggi e di un lungometraggio ha vinto numerosissimi premi a livello nazionale ed internazionale. Si diploma successivamente presso la scuola cinematografica Sdac di Genova e realizza come lavoro di fine corso il cortometraggio ‘Taxi’, opera che ha ottenuto oltre quaranta riconoscimenti in giro per il mondo. Si specializza in ambito universitario in Pedagogia speciale e dal 2009 è educatore socio pedagogioco presso l’Anffas di Sanremo lavorando su progetti socio riabilitativi per persone con disabilità intellettiva. Nel 2017 gli viene conferito dalla città di Sanremo il prestigioso premio alla cultura durante il santo patrono della città. Segue laboratori cinematografici per bambini e ragazzi sia da singolo professionista sia per la scuola Zuccherarte di Genova e per numerose scuole della Liguria.

Patrizia Campanile, è un’attrice ed una performer a tutto tondo. Cresce a passi di danza a Sanremo, ma è il desiderio di aggiungere al movimento la parola, che la porta a Roma dove inizia a studiare recitazione. La passione e l’amore per il suo sogno, che diventerà presto il suo lavoro, la portano a viaggiare e studiare ancora, in Europa e negli Stati Uniti. Diversi anni di Teatro, in veste di attrice e regista, con tournée nelle principali città italiane ed anche una speciale e bellissima opportunità che la porta in scena a Los Angeles, all’ Hollywood Fringe Festival.

Dopo diversi cortometraggi in cui si cimenta come attrice ed anche qui come regista, arriva Il suo primo film, ‘La Pesca di Patty’, una Commedia esilarante interamente girata a Sanremo, che segna un bel traguardo per farla continuare più carica di prima. Tra le performance teatrali, ‘Filumena Marturano’ e personaggi di musical internazionali. Ed ancora tra paillettes e bustini nelle sue esibizioni a ritmo ‘Burlesque’. Con qualche colpo di scena nelle sue ‘Cene con Delitto’. Tutto questo è il ‘Mondo di Patty’.

Il corso avrà una durata di circa due mesi, e l’appuntamento per i ragazzi, sarà il giovedì dalle 18 alle 20. L’incontro per gli adulti verrà fissato in base alle adesioni.