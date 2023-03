Camporosso: lavori alla Primaria 'Lucia Corna', il Sindaco a Morabito "E' un intervento già programmato"

“Già da alcune settimane stiamo lavorando per programmare i lavori di sistemazione dell’area esterna della scuola ‘Lucia Corna’ di Camporosso Mare”.

Sono le parole del Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, in risposta all’intervento di questa mattina dell’ex vice Sindaco, Maurizio Morabito (QUI). Proprio questa mattina si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato il dirigente scolastico Francesco Lettieri e alcune insegnanti della Primaria, oltre al Sindaco stesso, all’assessore Sara Canale e al consigliere Francesco Cordì.

“Le idee progettuali, condivise dai presenti – prosegue Gibelli - riguardano la sostituzione di un tratto di recinzione, la realizzazione di un nuovo campetto e la formazione di un tappeto erboso, preferibilmente in erba naturale e ad elevata resistenza al calpestio. I lavori potranno essere eseguiti presumibilmente a partire dal mese di giugno sia per aspetti di carattere contabile, sia per non interferire con l’attività scolastica”.

“E’ un intervento programmato da tempo dall’Amministrazione – termina il Sindaco - che riveste carattere di priorità nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche viene di fatto a completare gli interventi effettuati dalla nostra amministrazione nel corso degli ultimi 8 anni che ha visto, solo per la scuola di via San Rocco, investimenti per oltre due milioni di euro. Il frutto di questi lavori è a servizio di tutta l’utenza scolastica, dagli alunni alle insegnanti, che credo possa apprezzare la qualità e il valore degli spazi messi a loro disposizione”.