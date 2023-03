Ventimiglia: controlli in città, i ringraziamenti di Confesercenti alle forze dell’ordine

Confesercenti ringrazia le forze dell’ordine all’opera per rendere più sicura la città di Ventimiglia, in particolare nelle ore notturne.



"L’intensa attività - spiega Sergio Scibilia - sta facendo emergere la presenza di persone pericolose, di una rete malavitosa. Serve questo sforzo straordinario per dare anche un segnale forte della presenza dello Stato a tutela dei propri cittadini. Intorno alla immigrazione si stanno costruendo troppi interessi economici, troppi mali affari, vanno stroncati. Ora aspettiamo la politica romana che dia segnali sul futuro dell’accoglienza e sul tema umanitario, sapendo che ci sono delle persone, dei bambini che dormono nel guado del fiume Roya o per strada, in abbandono totale".