Da oggi il punto di distribuzione dei presidi per diabetici e degli ausili relativi al nomenclatore tariffario, si trova presso gli ambulatori di via Fiume 33 a Sanremo e non più al Palafiori.

Le modalità di accesso al pubblico sono sempre le medesime, accesso libero in base agli orari di apertura, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.