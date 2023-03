Sanremo: cartelli annunciano la potatura dei platani in corso Garibaldi, lettera al Comune dal Pat (Foto)

Il Comitato Pat di Sanremo ha inviato una lettera agli uffici del Comune, chiedendo un tempestivo intervento di verifica per i cartelli comparsi in corso Garibaldi:

“In quella che è una zona vincolata, i cartelli riportano gravi errori per operazioni relative a prove di trazione da realizzarsi in via Firenze a Poggio mentre, con un pennarello vengono annunciati lavori di potatura a partire da oggi su un foglio con il simbolo di un altro comune e una determina del 2005. Ricordiamo che le direttive obbligatorie per proteggere i platani da malattie invasive sono da eseguirsi durante il riposo vegetativo delle piante evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozza ture”.