Riva Ligure: Giorro scende in campo per migliorare la raccolta differenziata, "Per diventare eroi dell'ambiente non servono superpoteri"

A Riva Ligure, Giorro scende in campo per spronare la cittadinanza a migliorare la raccolta differenziata. L'alter ego del sindaco Giorgio Giuffra, nato dalla matita di Giorgio Giannone, diventa in 3D grazie ad una animazione offerta dall'artista Giulio Gagino, per la nuova campagna comunicativa pensata dal Comune insieme ad Amaie Energia e Centro Pastore.

La nuova campagna di comunicazione è stata presentata dal primo cittadino di Riva Ligure insieme ad Andrea Gorlero (presidente di Amaie Energia) accompagnato da Giuseppe Di Meco, Mario Casella (amministratore del Centro Pastore). Hanno partecipato anche i due artisti dietro la realizzazione di Giorro e Gabriella Barberis responsabile dell'ufficio ambiente e tributi del Comune.





Dall'andamento nella media mensile, emerge un dato singolare: Riva Ligure, tra il 2018 e il 2022, raggiunge un picco negativo nel mese di gennaio, quasi al 63%, mentre, nel periodo estivo, quando i numeri di persone quadruplicano con i turisti, la cittadina mantiene soglie di eccellenza. Un dato spiegabile con un generale aumento della produzione di rifiuti e anche con una presenza turistica considerevole per pochi giorni che difficilmente riesce ad adattarsi al sistema di raccolta rivese.



Importante il risparmio economico tra il 2017 e il 2022. Oggi i cittadini di Riva Ligure spendono quasi 40 euro in meno di Tari in media, nonostante anche sia iniziato il trasporto rifiuti fuori provincia. Percentuali positive sia nella quantità che nella qualità come testimonia l'indagine condotta dal Centro Pastore. Questa cittadina viene considerata una eccellenza nel quadro complessivo della provincia di Imperia.

Nell'opuscolo già recapitato alla cittadinanza, per la campagna della raccolta differenziata 2023, il sindaco Giuffra rivolgendosi alla comunità dice: "L’ambiente in cui viviamo è in pericolo. Il cambiamento climatico, l’inquinamento dell’aria e delle acque stanno danneggiando la natura che ci circonda, mettendo a rischio la sopravvivenza di centinaia di specie di animali e piante in tutto il pianeta, causando effetti negativi anche sulla nostra salute. Per questo, oggi più che mai bisogna rispettare e prendersi cura dell’ambiente che ci circonda in tutti i suoi aspetti : aria, terra, mare, fiumi, piante e animali, avendo la consapevolezza che ognuno di noi, attraverso piccole azioni quotidiane, ha un impatto ecologico sul pianeta e che è importante comportarci di conseguenza".

Nel documento vengono indicati alcuni consigli pratici su come ognuno di noi, abitanti di Riva Ligure e non, possa fare la propria parte per diminuire l'impatto dell'inquinamento sul pianeta. La differenziata è importante ma ci sono tanti altri accorgimenti.

"Che cosa dobbiamo fare per capire come affrontare i temi della sostenibilità, dell’inquinamento di aria, acqua, rifiuti e della raccolta differenziata? - si chiede Giuffra - In questa “missione speciale” per la salvaguardia del pianeta ci aiuterà Giorro, il Paladino del Cittadino: ci farà riflettere, ci darà consigli e suggerimenti utili, ci insegnerà giochi e piccoli esperimenti ed insieme a lui capiremo l’importanza di vivere in un mondo pulito e sano. Alla fine di questo percorso, scopriremo che bastano pochi semplici gesti per diventare un Paladino del Cittadino e che la sfida per salvare il pianeta è una “missione” possibile che dipende da ciascuno di noi".

"Insomma, per diventare un supereroe come Giorro non servono i superpoteri. - conclude il sindaco Giuffra - Basta cambiare un po’ le abitudini e fare più attenzione a come ci comportiamo. Ed in questo possono esserci di aiuto dieci semplici mosse da applicare nella nostra vita di tutti i giorni. Eccole qui di seguito: andiamo a piedi od in bicicletta; non lasciamo aperto il frigorifero inutilmente; usa detersivi biodegradabili; manteniamo pulite le spiagge; chiudiamo sempre il rubinetto quando non serve; facciamo la doccia al posto del bagno; evitiamo le bottiglie di plastica usa e getta (utilizziamo sempre la borraccia); sostituiamo le cannucce di plastica con quelle biodegradabili; non sprechiamo cibo. E soprattutto, facciamo la raccolta differenziata!"

La campagna di comunicazione con Giorro

Giorro tornerà nella nuova campagna di comunicazione con una presenza anche sui social network. L'idea è di lanciare un messaggio a tutti ma in particolare ai giovani. Così il testimonial troverà spazio anche su totem e striscioni. Il Comune non interverrà sul servizio di raccolta differenziata non essendo emerse particolari criticità. Il sindaco però assicura che non sarà abbassata la guardia, anzi. L'obiettivo per Riva Ligure è di tornare almeno all'80% di raccolta differenziata.