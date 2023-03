Pannelli fotovoltaici sul tetto del Palazzetto dello Sport, Ingenito: "Bordighera è sempre più green" (Foto)

“Bordighera è sempre più green!”. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

“Dopo la realizzazione nel 2021 dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare della palestra Conrieri, a breve verranno collegati alla rete elettrica i pannelli sul tetto del Palazzetto dello Sport di via Diaz" - fa sapere il primo cittadino riferendosi all’installazione, sul lastrico solare del palazzetto dello sport “Emilio Biancheri”, di 7 campi fotovoltaici (136 pannelli totali) che, secondo le stime, produrranno annualmente circa 62.000 kW/h da impiegarsi per l’autoconsumo o, nei periodi di non utilizzo, per lo scambio sul posto, saranno così ridotti i consumi elettrici della struttura sportiva, della piscina e dei locali pertinenti.

"Investimenti essenziali per la tutela dell'ambiente e per il risparmio energetico” - sottolinea il sindaco Ingenito.