Ospedaletti: firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori sul Piazzale al Mare

È stato firmato ieri – lunedì 6 marzo – il contratto tra il Comune di Ospedaletti e la ditta Battistini Costruzioni Generali srl di Follonica (Gr) per l'esecuzione dei lavori sul Piazzale al Mare. La prossima settimana avverrà la 'consegna lavori' in attesa che la 'Battistini' vada a completare la preparazione e l'allestimento dei mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori, e la formazione del personale che verrà impiegato a Ospedaletti.

La 'consegna lavori' avverrà così contestualmente con l'avvio vero e proprio dei lavori previsti. Il cronoprogramma prevede che entro l'inizio della prossima estate venga completata la 'mantellata', cioè l'opera di difesa della scogliera a mare. La previsione per la fine lavori definitiva è entro l'estate 2024.