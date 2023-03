La prossima settimana il Campus Universitario di Imperia apre le porte alle scuole per l’Open Day di Ateneo

Il 14 e 15 marzo prossimi, il Campus Universitario Imperiese dell’Ateneo di Genova si apre alle scuole superiori (Open day). L’evento è dedicato in particolare agli studenti che stanno per chiudere il ciclo di studi secondari superiori e ai loro orientatori.

I partecipanti avranno la possibilità sia di conoscere l’offerta formativa dell’Università degli studi di Genova nel suo complesso (in quanto saranno presentati i corsi di studio afferenti alle diverse aree dell’Università di Genova) sia, più nel dettaglio, di conoscere i tre corsi di laurea attivi presso il Campus di Imperia e i relativi sbocchi lavorativi: Giurisprudenza, Servizi Legali all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione, Scienze del Turismo - impresa, cultura e territorio.

Oltre all’incontro con i docenti referenti per l’orientamento e i tutor del Campus, che presenteranno i corsi e risponderanno alle domande degli studenti, sono stati progettati degli eventi di approfondimento, gestiti dai docenti, tra l’altro con la collaborazione di professionisti esterni e della Polizia Scientifica. In particolare, per i corsi di Giurisprudenza sono previsti due momenti di incontro:

- martedì 14 dalle 13 alle 15 gli studenti potranno incontrare i rappresentanti di alcune professioni giuridiche (avvocati, notai, giuristi dell’impresa e della PA, Funzionari di Polizia) che porteranno la loro personale testimonianza e daranno informazioni sul tipo di formazione necessaria per accedere alle rispettive carriere;

- sempre martedì a partire dalle 16, è poi previsto un incontro con la Polizia Scientifica, che mostrerà agli studenti una ricostruzione della scena di un crimine e si soffermerà sulle problematiche relative all’uso e alla diffusione di sostanze stupefacenti.

Per il corso di Scienze del Turismo , sarà presentato il nuovo piano di studi che verrà attivato a partire da settembre 2023. È importante sottolineare che il nuovo progetto formativo valorizzerà maggiormente:

- le competenze linguistiche: oltre all’inglese obbligatorio per tutti, gli studenti potranno scegliere una seconda lingua tra Francese, Spagnolo e Tedesco;

- le competenze per l’organizzazione dei servizi turistici: dalla statistica agli strumenti informatici per il turismo e quelli a supporto delle decisioni;

- le soft skills acquisibili grazie a numerosi laboratori e ai tirocini obbligatori.

Sarà inoltre possibile partecipare ad un laboratorio dal titolo: 'Turisti per caso? Non proprio... quando la matematica ci aiuta a scegliere!'. La matematica a supporto delle decisioni degli operatori del settore turistico e dei turisti. I lavori proseguiranno anche mercoledì 15 con analogo programma (ad eccezione degli eventi di approfondimento).

L’Open day sarà anche un’occasione per conoscere la bella sede del Campus Universitario Imperiese, comprensiva di tutti i servizi presenti: biblioteca, aule, segreteria, sale studio e sale computer, foresteria per i docenti. Un’organizzazione a misura di studente, che favorisce il contatto tra studenti e docenti.