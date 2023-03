Incassi in crescita durante il festival per il Casinò, Isaia (Lega): "Guardiamo positivamente al futuro"

“Condivido e mi allineo al pensiero del Presidente Adriano Battistotti e auspico sia solo la partenza per l'enorme potenzialità che ha la nostra casa da gioco”. Così il consigliere Comunale del gruppo Lega Salvini Premier Stefano Isaia commenta le dichiarazioni apparse recentemente sulla stampa locale da parte del Presidente della Casinò Sanremo spa che si congratula per l'ottimo risultato ottenuto nel periodo Festivaliero.

“Vedo un trend positivo in tutto il ramo giochi – continua Isaia - sia tradizionale che elettromeccanico, premiato dagli afflussi e dal gradimento della clientela. Sono dell'idea che questo risultato sia frutto dell'impegno del cda nel puntare sulla qualità e varietà dell'offerta e come non ho mai nascosto penso che sia chiaro che ogni evento creato nella nostra meravigliosa Sanremo spaziando dallo sport, cultura e intrattenimento si traduca in presenze incassi e faccia da volano a tutte le attività commerciali della città stessa.

Ora confido che questo processo di valorizzazione e organizzazione interna delle risorse prosegua, compresi tutti i reparti in modo da trovarci pronti e competitivi per la stagione estiva in arrivo. Competenza, gentilezza, accoglienza e sicurezza, contrassegnata da un alto profilo di professionalità dei dipendenti hanno premiato la casa da gioco e consapevoli di questo guardiamo positivamente al futuro".