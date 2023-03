Politica: nasce il gruppo tematico del Pd “Europa insieme”, sabato la presentazione a Sanremo

“L'idea era già nell'aria da mesi ma non voleva entrare nelle dinamiche congressuali che hanno portato all'elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico ma è proprio con il vento di rinnovamento che un gruppo di iscritti della provincia di Imperia, sabato 4 marzo, presenta il gruppo tematico "Europa insieme" con l'intento di diventare presto un vero e proprio circolo tematico”.

Così il mondo 'dem' del Ponente presenta il nuovo progetto destinato a diventare un circolo.



Prosegue la nota: “Un circolo moderno che superi i normali confini territoriali e possa creare spazi nuovi di proposta e di confronto. Un gruppo che da subito abbraccia la modalità di confronto mista, on-line e in presenza, e attiva dirette streaming e riunioni aperte ai simpatizzanti oltre che agli iscritti. Alcuni temi caldi già sul tavolo del confronto ma tanti altri usciranno dall'incontro di sabato e da quelli che seguiranno: crisi del servizio pubblica dell'acqua, nell’ATO idrico di Rivieracqua; il ciclo dei rifiuti; la sanità pubblica in grave sofferenza; la disoccupazione e il diffuso lavoro precario; la difficoltà degli Enti Locali ad attrarre Fondi Comunitari”.



“Una “visione” quindi del nostro territorio che tenga insieme costa ed entroterra, alpi cuneesi, territori francesi "Paca" e gli ormai vari distretti comuni alle province di Imperia e Savona - concludono - un'attività politica da fare tenendo insieme territorio e dimensione europeista, in grado di parlare dei temi locali con uno sguardo ampio e di riportare i grandi temi alle ricadute locali. Il primo appuntamento si terrà a Sanremo, presso il Circolo Acli di San Martino in via Vesco, snc il 4 marzo alle 18, aperto a iscritti e simpatizzanti”.