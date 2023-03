Antonio Bissolotti designato nel gruppo di “Saggi”: la soddisfazione di Liguria Popolare Sanremo

La rappresentanza di Sanremo di Liguria Popolare ha appreso con soddisfazione la notizia che il segretario politico del movimento, Antonio Bissolotti, già membro del tavolo tecnico del ministero della salute “Salute nello Sport“ dal 2022, sia stato, nei giorni scorsi, designato dal comune di Genova nel gruppo di “Saggi” che, come cita testualmente il provvedimento di nomina, “collaboreranno con la giunta comunale e gli assessorati di riferimento contribuendo ad individuare e proporre soluzioni sulle principali scelte strategiche riguardanti la città di Genova con riferimento all’ambito organizzativo delle società partecipate dando così il proprio contributo sui grandi temi di sviluppo e crescita per disegnare nuove opportunità per la Genova del futuro”.

Enrico Guidotti, Lucio Cagnacci, Romano Capponi, Antonello Catroppa, Mauro Delbó, Enrico Trucco, Piero Correnti, Stefania Mostardini, Roberto Balduzzi, Daniele Moraglia, Roberto Spina, Davide Lanteri, Claudio Barbero, Andrea Artioli e tutti gli altri amici di Liguria Popolare esprimono le proprie congratulazioni all’amico Bissolotti per l’importante e prestigioso riconoscimento e gli augurano buon lavoro.