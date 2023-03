Capispalla da uomo: le tendenze del 2023

In fatto di capispalla, la moda uomo 2023 spicca senza dubbio per un’eleganza ritrovata, declinata secondo i gusti e le tendenze del momento, e caratterizzata da silhouette pratiche e quasi sportive, avvolte nel minimalismo delle linee o nella unicità di colori e fantasie.

In questo articolo parleremo di capispalla eleganti, cappotti e coat contemporanei, giacche casual pregiate. E di un brand, in particolare. I capispalla che hanno sfilato sulle passerelle dell’autunno-inverno 2023 sono stati tantissimi, rivelando tutte le sfaccettature dell'uomo moderno, da quella decisa a quella più romantica. Noi siamo rimasti ammaliati dalla proposta di capispalla Pal Zileri.

Cominciamo.

Guida ai capispalla uomo, per questo e per il prossimo inverno

In tema di capispalla da uomo, le tendenze per il 2023 si concentrano sulla versatilità e la praticità, senza mai perdere di vista l'eleganza.

Tra i capispalla must-have di stagione, il cappotto classico rimane un evergreen del guardaroba maschile, declinato in diverse varianti come il cappotto doppio petto o quello a tre bottoni. La novità del 2023, però, è la presenza di cappotti dalle linee più slim e aderenti al corpo, per un look più moderno e contemporaneo.

Accanto al cappotto, troviamo i coat, i giubbotti sartoriali con la lavorazione a mano che conferisce loro un'aura di eleganza senza tempo. Quest'anno, i coat si presentano in nuove forme e tessuti, tra cui spicca il cachemire, che garantisce comfort e calore. Altri modelli da non perdere sono i bomber, in tessuti tecnici o pelle, e i parka, che uniscono funzionalità e stile in un'unica proposta.

Tra i capispalla estivi, il trench coat si riconferma come un must-have della stagione primavera-estate, proposto in colori accesi o tonalità pastello. Le giacche leggere sono ideali per le serate fresche o le giornate piovose, e possono essere indossate sia su un outfit casual che su uno più formale.

La differenza tra cappotto e capispalla

Capospalla e cappotti sono due termini spesso usati come sinonimi, ma in realtà presentano alcune differenze sostanziali. Il cappotto è un capospalla lungo, generalmente sopra il ginocchio, realizzato in tessuti pregiati come il cashmere o la lana. Il cappotto può essere indossato su un outfit formale, ma anche su un look casual, e presenta generalmente una chiusura a bottoni o cintura.

Il capospalla, invece, è un termine generico che comprende diversi tipi di giacche e giubbotti, sia invernali che estivi. Il capospalla può essere realizzato in tessuti tecnici, pelle o tessuti più leggeri, e può essere indossato in diverse occasioni, dalla vita quotidiana a un'uscita serale.

Il brand Pal Zileri

Pal Zileri è un brand italiano specializzato nella produzione di capispalla uomo eleganti e casual. Fondata in Italia nel 1980, il suo stile è apprezzato da uomini di tutto il mondo. La filosofia del brand si concentra sulla semplicità e l'essenzialità, con l'obiettivo di creare capispalla di grande eleganza senza mai risultare eccessivamente formali o poco pratici.

La collezione di capispalla 2023

La nuova collezione di capispalla da uomo di Pal Zileri presta un'attenzione particolare alla versatilità dei capi. I modelli presentati per la stagione autunno/inverno 2023 sono caratterizzati da linee pulite e precise, tagli sartoriali e tessuti di alta qualità.

Tra le proposte di Pal Zileri, spiccano i cappotti eleganti, sinonimo di raffinatezza e stile. I modelli sono proposti in tessuti pregiati come la lana e il cashmere, e si caratterizzano per il design classico ma contemporaneo. I colori scelti spaziano dal grigio al beige, passando per il blu navy e il marrone, per una gamma di tonalità che si adatta perfettamente ad ogni stile e occasione.

Per gli uomini che preferiscono uno stile più casual, Pal Zileri propone giacche dalle linee morbide e rilassate, in grado di coniugare comfort e stile. I tessuti utilizzati sono leggeri e adatti anche alle stagioni di mezzo, primaverili e autunnali, per look freschi e informali. Inoltre, il brand propone anche giacche in tessuti tecnici, ideali per chi ama uno stile sportivo e dinamico.

Perché Pal Zileri

In generale, i capispalla sono un must-have in ogni guardaroba maschile, e la collezione di Pal Zileri rappresenta una scelta vincente per chi cerca capi di alta qualità, eleganti e senza tempo. Grazie alla sua attenzione per i dettagli e per la qualità dei materiali, il brand italiano si conferma come uno dei migliori sul mercato dei capispalla da uomo.

Nella collezione autunno/inverno 2023, ogni modello è un'icona di stile italiano, dove eleganza e sportività si fondono, dove semplicità, creatività e contemporaneità convivono armoniosamente. Queste giacche sono creazioni sofisticate ma accessibili. Se state cercando capispalla moderni, eleganti e raffinati, Pal Zileri è un brand sicuramente da tenere d'occhio.