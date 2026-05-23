Da Pieve di Teco al Waterfront di Genova: lo yogurt "Purø" conquista il nuovo Palasport

C’è un pezzo di entroterra della Riviera dei Fiori che conquista la Superba. Lo yogurt "Purø", eccellenza nata e prodotta tra le valli di Pieve di Teco, è sbarcato ufficialmente a Genova, ed è stato selezionato per un debutto commerciale e d'immagine di primissimo piano: l'inaugurazione della nuova Coop al Waterfront Mall, all’interno del rigenerato Palasport genovese.

L'azienda imperiese è rientrata nel ristretto lotto dei 48 produttori liguri scelti per rappresentare il meglio dell'agroalimentare regionale in questa nuova e avveniristica vetrina commerciale. Un traguardo che va ben oltre il semplice dato economico, configurandosi come un vero e proprio riconoscimento della filosofia aziendale.

Alla base del successo di Purø c’è infatti una filiera cortissima e controllata, che mette al centro il benessere animale e la valorizzazione del territorio. Lo yogurt viene prodotto esclusivamente con il latte delle mucche di razza Jersey, allevate con cura nei pascoli dell'entroterra imperiese. Una scelta che garantisce una qualità superiore del prodotto finale, oggi accessibile anche al grande pubblico del capoluogo regionale.

"Per noi è molto più di un traguardo commerciale" – spiegano dall'azienda. "È un riconoscimento che premia il nostro impegno per il territorio, l’attenzione alla qualità e al benessere animale. Portiamo ai genovesi lo yogurt fatto con il latte delle nostre mucche Jersey, allevate con cura a Pieve di Teco. Che lo conosciate già o lo scopriate per la prima volta, lasciate che sia il nostro yogurt a parlarvi di noi".

La sfida di Purø al Waterfront Mall è appena iniziata, ma i presupposti ci sono tutti: dimostrare che la qualità genuina dell'entroterra imperiese non teme confronti, conquistando un cucchiaino alla volta anche i palati della clientela genovese.