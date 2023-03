Ventimiglia: maxi pattuglione della Polizia di Frontiera, 15 arresti messi a segno da 627 agenti messi in campo

E’ stata una settimana caratterizzata da un forte spostamento di persone al confine italo-francese e, per questo, gli agenti della Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha mantenuto alta l'attenzione intensificando tutti i controlli, in occasione della Fête du Citron di Mentone.

Sono stati ben 627 gli uomini messi in campo, che hanno realizzato ben 250 servizi di pattuglia e raggiunto risultati eccellenti: circa 500 i veicoli controllati e 2.800 le persone identificate di 2.200 appartenenti ad altri paesi, per un totale di 15 arresti in una sola settimana.

Tra questi un tunisino (B.M. di 31 anni) che, controllato mentre scendeva da un treno proveniente dalla Francia, era sprovvisto di documenti ma aveva un documento d'identità europeo nascosto negli indumenti, poi risultato falso. Arrestato anche un passeur, anche lui tunisino (F.H. di 43 anni) ma naturalizzato francese. Era su un'auto con targa francese, con a bordo quattro persone sospette, due egiziane ed una tunisina, risultate poi irregolari sul territorio nazionale. Lo straniero è stato poi fermato nei pressi dell'uscita autostradale di Mentone.

Un altro tunisino, K.B., è stato respinto dalla Polizia d'oltralpe poiché aveva tentato di fare ingresso in quello stato senza la documentazione necessaria. Un 35enne, sempre tunisino, è stato arrestato perchè destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera e del relativo ordine di lasciare l’Unione Europea.

Arrestati anche due algerini, di 33 e 45 anni ed entrambi passeur, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Con un'auto francese avevano da poco caricato quattro clandestini a bordo, sulla piazza antistante la locale stazione ferroviaria. Arrestato un cittadino della Mauritania di 33 anni: era in possesso di un documento d'identità contraffatto e un algerino di 27, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per il danneggiamento dell'autovettura della Polizia di Stato con il quale è stato accompagnato in ufficio.

Arrestato anche un italiano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito del narcotraffico a livello internazionale, ricercato dalla DDA di Palermo, controllato mentre scendeva da un treno proveniente dalla Francia. Quindi un altro tunisino di 23 anni, che non poteva rientrare in Italia e un afghano di 35. Controllato a bordo di un pullman di linea dalla Francia, è emerso che era ricercato per una rapina commessa 5 anni fa.

“Durante l'operazione – evidenzia la Polizia di Frontiera - le direttive dispensate dal Direttore della prima Zona Frontiera di Torino, dal Prefetto e dal Questore di Imperia, sono state osservate in modo scrupoloso e specialistico da tutto il Personale, portando al rintraccio di stranieri irregolari sotto il profilo migratorio e giudiziario e ad un aumento del livello di sicurezza nel territorio cittadino. L'arresto di 15 persone nell'ultima settimana dalla Polizia di Frontiera, è a testimonianza di un costante e concreto svolgimento di un'attenta e meticolosa attività, volta alla prevenzione, repressione e contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina e di tutti i reati a suo corollario, che dall'inizio dell'anno, ci ha condotto all'arresto di 33 persone, alla riammissione in territorio francese di 76 irregolari in territorio francese e di mettere a disposizione della Questura 51 clandestini perla procedura dell'espulsione dal territorio nazionale”.

