Sanremo: esce dal carcere e va subito a casa della moglie per aggredirla. Arrestato 47enne

Un albanese con diversi precedenti è stato arrestato ieri sera per violenze nei confronti della moglie. L'episodio risale al 13 gennaio scorso, lo stesso giorno della sua scarcerazione. L'uomo (47 anni), appena uscito dal carcere, si è subito presentato a casa della compagna per aggredirla colpendola al collo, del tutto incurante dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Grazie all'intervento della volante di Polizia è stato subito applicato il “codice rosso”. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà il 25 febbraio scorso con la sospensione della misura alternativa considerata non idonea alla rieducazione dato il comportamento violento.

Il 47enne è stato rintracciato nella propria abitazione e trasferito nel carcere di Valle Armea.