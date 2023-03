Sanremo: nuovo parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, domani mattina incontro con le associazioni di categoria (Foto)

E' ancora aperta la Conferenza dei Servizi per il progetto del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, di cui tanto si parla da tempo ma, intanto, domani è previsto l'incontro con le associazioni di categoria degli ambulanti del mercato per lo spostamento dei banchi, in occasione dei lavori.

Nel luglio scorso il Comune aveva firmato con l'associazione temporanea d'imprese, il contratto per l'attivazione di un partenariato pubblico privato per la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 20 anni del nuovo parcheggio interrato ed ora, dopo il passaggio in conferenza, è previsto per domani un incontro con gli ambulanti per stabilire gli spostamenti dei banchi, durante il periodo dei lavori.

Tra le ipotesi c’è sempre il lungomare Italo Calvino, dove già si era svolto con buoni risultati durante il periodo pandemico. Ma anche una sorta di mercato ‘diffuso’ tra alcune piazze ravvicinate del centro. Una soluzione, questa, che permetterebbe da un lato il mantenimento dei posti auto sul lungomare e, dall'altro, di preservare l’indotto commerciale del mercato bisettimanale.

L’infrastruttura, tra le più importanti degli ultimi 20 anni, prevede oltre 200 nuovi posti auto in una città che da sempre ne soffre la carenza e sarà creata una piazza nuova con spazi pedonali, verde e giochi d'acqua in un'area centrale di Sanremo che, commercialmente e urbanisticamente, aveva bisogno di nuova vita.

Il progetto del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, curato dal pool di ingegneri Pierfrancesco Russo, Giovanni Rolando e Giuseppe Andrea Campagna, coadiuvati dal geologo Roberto Castellano e dall'archeologo Claudio Mastrantuono, prevede la realizzazione dei posti auto, distribuiti su tre piani interrati per una superficie complessiva di 6.000 metri quadri, con una nuova piazza pedonale di 3.300 metri quadri rivestita di pietra locale.

L'opera verrà realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni. L’opera verrà realizzata in 18 mesi e, dopo la riunione di domani, verrà anche decisa la data di inizio dei lavori.

La zona diventerà un nuovo spazio pubblico per la cittadinanza, completamente integrato con l'area della Pigna: una trasformazione urbanistica che darà un forte impulso commerciale alla zona. Senza dimenticare l'aspetto viabilistico legato ai parcheggi: quelli delle auto che verranno praticamente raddoppiati. Anche il verde e l'arredo sono stati protagonisti nel progetto: fontane e giochi d’acqua, sedute, nuovi punti luce e soprattutto molte nuove piantumazioni. In una piazza che oggi vede la presenza di una sola palma, nascerà infatti un filare di platani che daranno una forte impronta.