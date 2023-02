Matuzia Emergenza attiva raccolta fondi online: "Serviranno per nuove divise, presidi e parco mezzi"

La pubblica assistenza Matuzia Emergenza ha attivato una raccolta fondi online. Sul noto portale GoFundMe è possibile sostenere l'attività dell'ente che fino a qualche tempo fa era conosciuto come Ospedaletti Emergenza, dal nome della città dove aveva sede. Di recente l'attività si è spostata su Sanremo in corso Matuzia in seguito allo sfratto ricevuto dalla storia sede nel comune vicino.

La raccolta è stata attivata da Paola Olivo. I soldi che saranno raccolti andranno ad aiutare Matuzia Emergenza per l'attività svolta quotidianamente con servizi di soccorso e assistenza. "Sostienici anche tu per l’acquisto di nuove divise, presidi sanitari e parco mezzi" - ricordano dalla pubblica assistenza.