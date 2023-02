Bordighera, scarico di materiale edile: scatta il divieto di sosta in via San Nicolò

Scatta il divieto di sosta in via San Nicolò n° 13 a Bordighera dal 1° al 3 marzo e dal 6 al 10 marzo per consentire il posizionamento di un piccolo autocarro in quella via, finalizzato ad effettuare lo scarico di materiale edile nello stabile soprastante tramite tubo convogliatore.

L’ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale è stata emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Il richiedente dovrà provvedere alla posa e al mantenimento della segnaletica stradale, eventuale assistenza movieri, garantendo il transito pedonale.