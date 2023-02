Vallecrosia: giovedì l'incontro dello Sportello Antiviolenza Noi4You “La sessualità non va in pensione”

Giovedì alle 21 si terrà il solito appuntamento per il laboratorio di autostima organizzato dallo Sportello Antiviolenza e di Ascolto Noi4You presso la sala polivalente di Vallecrosia in via Cristoforo Colombo (solettone).

A tenere l’incontro sarà la dott.ssa Patrizia Sciolla (psicoterapeuta, consulente per i disturbi sessuali) che parlerà di un argomento molto e troppo spesso considerato tabù, dal titolo: “La sessualità non va in pensione”.

La sessualità dell’anziano esiste a qualsiasi età. Non c’è un limite nell’anziano e soprattutto nella coppia anziana per cui l’attività sessuale debba essere interrotta. I normali cambiamenti fisici nella funzione sessuale dell’anziano hanno un effetto molto limitato rispetto a quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti sessuali che la coppia comunemente svolge.

Sarà un incontro dove il sesso incontrerà l’anima, l’amore e la seduzione. Un incontro per affondare il pensiero sull’argomento più scottante della nostra esistenza. Si avrà l’occasione di stravolgere il solito modo di pensare alla sessualità come qualcosa legato all’età, scardinando i soliti luoghi comuni che spesso imprigionano le nostre menti, ci impediscono di crescere ancora e di vivere appieno le nostre emozioni. Una scoperta perciò per tutti i sensi affinché possano essere i più bei vestiti della nostra anima.

Il numero di telefono dell’Associazione N4Y con reperibilità continua è il 3349999304.