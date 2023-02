Calcio: frattura tra la Sanremese e la gradinata “Vergognatevi tutti, indegni, meritateci”. La società non risponde

Domenica l’infortunio all’arbitro ha interrotto la gara con il Chisola (sarà poi recuperata ripartendo dal 77’ minuto) sul sorprendente risultato di 2-1 per gli ospiti. Una prestazione non certo soddisfacente, al ‘Comunale’ e contro una formazione in piena zona playout.

“Vergognatevi tutti, nessun escluso. Anche quest’anno, nonostante il livello mediocre del campionato e la nullità di squadre avversarie, stiamo assistendo ad un’altra stagione buttata nel cesso”. Non fanno giri di parole i tifosi della Sanremese , ‘Iragazzidellagradinatanord’, che rendono pubblico tutto il loro disappunto per una stagione che sembra condannare i biancazzurri a un ennesimo secondo posto nel campionato di Serie D.

“La sconfitta (seppur momentanea) con il Chisola è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso - prosegue la nota social dei tifosi - fuochi pirotecnici ad agosto, proclami in pompa magna al Pico e finale già scritto. Siamo stanchi, stufi di essere presi per il culo da chiunque abbia il potere decisionale della nostra sanremese, troppe promesse non mantenute, tante parole portate via dal vento e l’ennesima delusione in arrivo”.

Pesanti anche le parole nei confronti della presidenza Masu e della società: “Abbiamo subito di tutto, un presidente che ci ha attaccato con frasi oscene e vergognose durante un incontro all’interno dello stadio, un direttore sportivo che ha smantellato un’ottima squadra non riconfermando il mister della stagione precedente, un allenatore al primo incarico in quel ruolo, calciatori viziati che si sono dimostrati più bravi nei locali notturni piuttosto che in campo. Nonostante ciò, abbiamo sempre fatto passare tutto in cavalleria per il bene comune, ma adesso basta”.

Il Gruppo 1904 non appenderà più lo striscione sino al termine della stagione in corso: "Diserteremo ogni singola trasferta - concludono - e viglieremo all’esterno dello stadio per ogni match casalingo. Rimarranno invariati il ritrovo pre partita e il giorno settimanale di riunione. Chiediamo solo rispetto. Indegni, meritateci”.

Abbiamo ovviamente sentito la società per una eventuale risposta, ma da corso Mazzini hanno preferito non commentare.