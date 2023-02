Al via oggi la “Settimana dei Canti Ventemigliusi”, sui social un canto cittadino al giorno

Parte oggi la “Settimana dei Canti Ventemigliusi”. Per una settimana, verrà pubblicato sulla pagina Facebook, ogni giorno, un canto di Ventimiglia composto dal Maestro Cebrelli o dal Maestro Hughes.

Il Maestro Franco Cocco, allievo di Cebrelli, fin da quando era bambino, passando per circa 20 anni di direzione della Banda Musicale Città di Ventimiglia e quasi 15 anni di attività intensa e di promozione culturale con la Filarmonica, ha sempre portato avanti queste composizioni con grande amore. Difatti, già da moltissimi anni, ha deciso di avviare l’ambizioso progetto di riproposta delle musiche della città organizzando concerti dedicati e proponendo i diversi brani nei vari servizi che sono stati fatti sia in Italia che all’estero.

Oltre a tutto questo sono stati arrangiati e registrati numerosi brani e, a breve, altre registrazioni arriveranno. Sono state dedicate dal Maestro Cocco a questo progetto centinaia e centinaia di ore di lavoro che, si spera, possano servire e durare nel tempo per promuovere la nostra bellissima cultura musicale cittadina. Ovviamente tutto questo è stato anche reso possibile grazie ai musicisti e Maestri della Filarmonica che, uno alla volta, sono andati nella sede dell’associazione in via Roma 61 a registrare brano dopo brano.