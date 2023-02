Bordighera: a breve scatta la gara per il chiosco bar al porto, approvato il capitolato d'appalto

Partirà presto la gara per il chiosco bar con dehors del porto turistico di Bordighera. La Giunta ha infatti approvato il capitolato nelle sue linee generali e ha incaricato gli Uffici competenti di avviare la procedura ad evidenza pubblica.

“Confermiamo anche per il 2023 - commenta l’Amministrazione - un servizio fondamentale per il nostro approdo e una bella opportunità imprenditoriale. Abbiamo investito moltissimo sul porto per valorizzare il suo ruolo di primaria infrastruttura turistica: tra l’altro lavori sulle banchine e sulla diga foranea, asfalti e segnaletica, dragaggio, interventi per la sicurezza, isola ecologica, nuova area per il deposito delle attrezzature da pesca, nuova recinzione perimetrale dell’area cantiere. I risultati non si sono fatti attendere, a partire dalla Bandiera Blu fino all’incremento registrato negli accessi. Un chiosco bar a disposizione di cittadini e turisti è il necessario completamento, a conferma del fatto che pubblico e privato possono affiancarsi ponendo lo sviluppo come obiettivo comune”.

L’area che sarà affidata è pari a 100 mq e al suo interno la superficie del chiosco bar, installato a cura del sub-concessionario, non potrà superare i 25 mq. Prevista una durata d’affidamento sino al 31 dicembre prossimo, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di quattro anni.