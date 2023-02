Durante l'assemblea della Camera Penale Imperia-Sanremo rinnovate le cariche dirigenziali

Si è riunita quest’oggi l’assemblea della Camera Penale Imperia-Sanremo ‘Roberto Moroni’, che ha visto gli avvocati Penalisti chiamati al rinnovo delle cariche dirigenziali.



“È stato, quindi, eletto il nuovo consiglio direttivo composto da nove membri e determinati i relativi ruoli. L’associazione dei Penalisti della nostra provincia ha scelto, quale Presidente, l’avv. Marco Bosio, come Vice-Presidente l’avv. Vincenzo Icardi, segretario l’avv. Daniela Bruno e tesoriere l’avv. Stefania Uva. Eletti anche gli altri componenti del direttivo, quali consiglieri, gli avv.ti Sabrina Tallone, Simona Carluccio, Rosita Aiello, Valentina Quaroni e Martina Di Giovanni. Continuerà a partecipare ai consigli direttivi in qualità di Past President, l’avv. Fabrizio Cravero, che è stato ringraziato ed applaudito dai colleghi presenti in assemblea per il lavoro svolto nei due precedenti mandati biennali”.



“Nell’assemblea odierna, il Presidente Marco Bosio ha conferito i seguenti incarichi: - avv. Cravero: rapporti con i Magistrati; - avv. Carluccio: comunicazione e sito web; - avv. Tallone: carceri; - avv.ti Cravero, Icardi e Martini: formazione e corso difese d’ufficio; - avv. Aluffi: rassegna di giurisprudenza locale; - avv. Aiello: rapporti con le scuole; - avv. Di Giovanni: rapporti con la stampa”.



“Il direttivo si impegnerà, nel mandato biennale affidato dagli iscritti, ad organizzare alcuni tavoli di lavoro per analizzare le novità giurisprudenziali, nonché le novelle legislative cercando, quindi, di mettere a disposizione degli iscritti una rassegna che possa essere di aiuto nella celebrazione dei processi, affinché il diritto di difesa sia sempre effettivo e garantito, con particolare riguardo anche ai difensori d’ufficio”.