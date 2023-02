Taggia: domenica le Primarie del Partito Democratico, l'appello del segretario locale Lorenzo Oggero

Il segretario cittadino del Partito Democratico di Taggia, Lorenzo Oggero, ha scritto una lettera aperta per le Primarie di domenica prossima, per l’elezione del nuovo segretario nazionale.

"Cari concittadini e concittadine appartenenti al centro-sinistra, scrivo a voi per invitarvi a partecipare domenica 26 febbraio alle primarie per eleggere il nuovo segretario nazionale. Queste primarie sono una fase cruciale per il partito – scrive Oggero - perché determinano la netta strada che dovrà intraprendere per ritornare il maggioritario di centrosinistra che fino a poco tempo fa vi ha rappresentati e che ancora oggi è desideroso di esserlo. Quel partito che difende i valori e i principi della persona senza distinzione, che difende il lavoro ‘dipendente’ ed ‘indipendente’ in egual misura, che si batte per il progresso basato sulla meritocrazia e sull'innovazione e non sulla retorica delle tradizioni e della conservazione".



"La tradizione per definizione è il ricordo non il metodo e come la storia ci insegna ricordare è importante affinché il metodo migliori. Sulla base di queste parole vi rinnovo l'invito a partecipare alle primarie di domenica per fare in modo che il partito democratico migliori, che il metodo migliori e che voi siate partecipi di questa crescita. Il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20 in viale delle rimembranze 29 (di fronte al frantoio Boeri)” - conclude Oggero.