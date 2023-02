Sanremo: asfalto rifatto in via Margotti ma solo nel primo tratto, Donzella "Intervento completo, in primavera gli alberi nuovi"

In più di una occasione abbiamo raccolto le testimonianze degli abitanti della via che si lamentavano per l'asfalto sollevato dalle radici degli alberi, oggi tolti. Se da un lato si plaude all'intervento atteso da anni, numerosi cittadini si chiedono se e come proseguirà il lavoro di rifacimento della strada che oggi si presenta come un cantiere in corso ma senza operai al lavoro .

Discorso diverso, invece, per il resto della via. Oggi l'asfaltatura si interrompe alla prima curva e non proseguirà. Una situazione che ha lasciato l'amaro in bocca a chi vive nel quartiere. Basta girare l'angolo per trovare di nuovo l'asfalto ammalorato nel tratto che porta alla Chiesa e alle palazzine più alte, fino ad arrivare alla scuola e al parco giochi. Va detto che il resto di via Margotti, non presenta lo stesso livello di criticità che invece era oggettivamente riscontrabile nel primo tratto. La gente però vorrebbe un intervento completo, anche nel resto della strada.