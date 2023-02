Orientamenti: premiati i vincitori del concorso ‘Un tiktok per la Liguria’ entreranno nella redazione social della Regione

Sono stati premiati oggi, sul palco della sala Maestrale i primi 9 studenti di scuole superiori vincitori del concorso “Un TikTok per la Liguria”: Noel Haremi, Simone Rusconi, Giulia D'Abbiero, Nicholas Romeo Cristiano Balzano, Simone Bavastrello, Giada Lorenzi, Andrea Quistelli, Lisa Straffalaci, Luca Grespo.

Per partecipare era necessario realizzare un breve video pensato per la piattaforma social di condivisione dedicato alla Liguria e alla promozione del territorio. A turno i ragazzi, in gruppi da 2/3 studenti alla volta, collaboreranno con la redazione social di Regione Liguria creando contenuti per il canale TikTok Regionale, all’interno dei progetti legati ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. I ragazzi vivranno l’esperienza di una redazione, con una riunione settimanale di programmazione e riceveranno diversi contenuti formativi.



“Abbiamo cominciato il percorso – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che porterà al grande evento di novembre da Sanremo nei giorni del Festival, portando ai ragazzi presenti le testimonianza di giornalisti, influencer, artisti e personaggi dello spettacolo, persone che, sicuramente hanno inseguito i loro sogni, e scoprendo e coltivando le proprie passioni sono riusciti a trasformarle in opportunità di crescita e di occupazione. Vogliamo continuare a sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita, che è crescita del singolo ma anche della società, sviluppo della nostra terra, proseguendo in un lavoro che ha come obiettivo dare gli strumenti e le possibilità a questi ragazzi di coltivare i loro talenti e realizzarsi nella vita, tenendo sempre presente quali siano i settori e i campi in cui c’è maggiore richiesta da parte delle imprese, e quindi maggiori opportunità”.

“Orientamenti è un’iniziativa che dura tutto l’anno – spiega l’assessore alla Formazione Marco Scajola – e che ambiamo a farla crescere anche a livello internazionale. Oggi è l’evento conclusivo del progetto relativo alle Bussole, che ci hanno accompagnato nella scorsa edizione. Ragazzi che si sono messi a disposizione degli altri giovani durante le giornate del Salone, vivendo un’esperienza di PCTO. Ringrazio gli studenti ed i docenti che hanno aderito il progetto: sono stato un elemento importante del successo della scorsa edizione. Inoltre, oggi abbiamo premiato i ragazzi del concorso ‘Un TikTok per la Liguria’, nove giovani che entreranno a far parte della redazione social di Regione Liguria, un momento di apprendimento e di crescita importante, che ha la finalità di promuovere un uso consapevole dei social media, che sono un elemento che fa parte della quotidianità dei nostri figli. Inoltre, grazie al coinvolgimento degli studenti, comunicheremo in modo ancor più diretto ai giovani liguri”.

Nella giornata di oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Formazione Marco Scajola, hanno inoltre ringraziato le ‘Bussole’, i 400 ragazzi e le ragazze delle classi 3,4 e 5 di 18 scuole superiori di Genova che, con il loro indispensabile lavoro supporto allo staff organizzativo di Alfa Liguria, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, hanno reso possibile lo svolgimento dell’ultima edizione di Orientamenti, raccogliendo le loro idee, proposte e suggestioni su come poter far crescere e migliorare ancora questo appuntamento.