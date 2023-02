La città di Bordighera a F.RE.E. 2023, la fiera del turismo in corso a Monaco di Baviera

Bordighera partecipa a F.RE.E. 2023, la fiera del turismo in corso a Monaco di Baviera dal 22 al 26 febbraio. La manifestazione, che è nata nel 1970 ed è aperta al grande pubblico dei viaggiatori, è uno degli appuntamenti del settore più importanti su scala europea ed offre un focus particolare sulle destinazioni e sulle novità outdoor, sport, biking e benessere. La città delle palme è presente con una postazione nell'ambito dello stand di Regione Liguria, per far conoscere e valorizzare le esperienze proposte dal proprio territorio con brochure, mappe e materiale informativo.



"F.RE.E. è il quarto evento 2023 a cui prendiamo parte, dopo Utrecht, Vienna, Bit Milano. Una scelta significativa, che fa pienamente parte del percorso che abbiamo intrapreso con il Piano di Sviluppo Strategico del Turismo e che stiamo portando avanti realizzando infrastrutture, iniziative, contenuti ed immagini inedite, tanti progetti in divenire e visitbordighera.it, il nuovo sito in italiano, inglese e francese che abbiamo presentato a fine gennaio - commenta l'amministrazione -. Un ringraziamento a Regione Liguria ed Agenzia In Liguria per il prezioso supporto e la fondamentale collaborazione".