Imperia: immondizia abbandonata e ubriachi che urinano in vico Costanzo, la protesta dei residenti (Foto)

Un nostro lettore di Imperia, Massimo Pettenuzzo, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado che il comune malgrado le nostre segnalazioni non ha preso in considerazione in merito oltre ai maleducati che di notte depositano l'immondizia non differenziata e per gli ubriachi nella zona di vico Costanzo:

“Spesso si accomodano sui nostri pianerottoli come fossero i dehors di un bar e, dopo essersi devastati, urinano nel carrugio come se niente fosse. Quello che si può vedere nella foto, oltre all’immondizia, anche una chiazza di liquido sulla pavimentazione, è proprio urina e, quando cala la notte, è un disastro sui tre contenitori per i quali abbiamo chiesto lo spostamento in via Des Geneys. Si tratta di una via più larga e, quindi, potrebbe scoraggiare i maleducati a depositare rifiuti ed a urinare come succede su Vico Castello da gennaio 2022”.