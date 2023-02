Alessio Zanardo confermato all'unanimità segretario del Nuovo Sindacato dei Carabinieri

Si è svolto nei giorni scorsi il primo congresso provinciale di Imperia del Nuovo Sindacato Carabinieri. La votazione ha confermato all'unanimità il segretario provinciale uscente Alessio Zanardo e il segretario aggiunto Salvatore Vallefuoco.

Idirigenti rinnovati hanno ringraziato i votanti per la fiducia accordata, garantendo il massimo impegno nel proseguo delle attività istituzionali. Il Nuovo Sindacato Carabinieri, nato nel 2018 a seguito della sentenza nr. 120 della Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità sindacale anche per i militari, è l'associazione di categoria più rappresentativa per numero di iscritti in Liguria e si propone - tra gli altri fini - quello di promuovere, attuare e favorire la democraticità nelle Forze Armate e tutelare gli interessi collettivi morali, normativi, professionali ed assistenziali del personale.

Le congratulazioni agli eletti sono altresì giunte dagli organi dirigenti regionali e nazionali del Sindacato e dalla Confcommercio di Sanremo. "Apprendo con gioia la riconferma del segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri, Alessio Zanardo, e del suo vice Salvatore Vallefuoco. Auguro ad entrambi un buon lavoro" dice invece il Segretario di Forza Italia, Simone Baggioli.

Le congratulazioni sono arrivate anche ad Alessio Zanardo da Massimo Scialanca, segretario di Imperia e Savona della Cisl. Il confermato segretario fa parte del Comando Carabinieri di Sanremo, coordinato dal luogotenente Paolo Farchetti.

Anche il Senatore Gianni Berrino e il Gruppo Fratelli d'Italia Sanremo tramite il Capogruppo Luca Lombardi e il Portavoce Antonino Consiglio si complimentano per la riconferma all’unanimità del segretario Provinciale Alessio Zanardo: "Auguriamo ad Alessio Zanardo ed al suo Direttivo un buon lavoro".