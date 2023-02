Trofeo Ponente in Rosa, San Bartolomeo al Mare in prima fila: sede di partenza della quarta tappa fino Diano Marina, di 108 km

"Abbiamo deciso, in collaborazione con le altre amministrazioni del Golfo Dianese, di mettere San Bartolomeo al Mare in prima fila al Trofeo Ponente in Rosa, con l'intento di contribuire a creare un appuntamento che negli anni a venire possa portare alla ribalta il nostro splendido territorio anche in questo segmento sportivo”.

Così Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, saluta la presentazione del percorso del Trofeo Ponente in Rosa 2023. “Allo stesso tempo – prosegue - l'organizzazione ha garantito una importante quota di presenze alberghiere, cosa che può fare comodo ai nostri imprenditori del settore turistico. Il Trofeo Ponente in Rosa è infatti una vera e propria apertura stagionale del ciclismo professionistico e sicuramente, con le dovute proporzioni, catalizzerà l'attenzione degli appassionati, così come avviene per il Trofeo Laigueglia prima e per la Milano-Sanremo dopo".

Le cinque tappe si svolgeranno dal 7 al 11 marzo e San Bartolomeo al Mare sarà sede di partenza della quarta tappa, San Bartolomeo al Mare-Diano Marina, di 108,500 km.