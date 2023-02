Cosa fare in caso di incidente stradale?

In Italia avvengono circa 500 incidenti stradali al giorno, un numero consistente che ci fa rendere conto della possibilità non così remota di trovarsi in una situazione simile. Non sempre questa evenienza è causa del conducente stesso, talvolta il sinistro può avvenire a causa di problemi tecnici o meccanici del veicolo. È fondamentale quindi conoscere le procedure e gli atteggiamenti giusti da seguire in caso di incidente stradale.

Cosa fare nell'immediato?

Innanzitutto mantenere la calma

Questo è il consiglio più importante in caso di incidente stradale. Prima di uscire dal veicolo, assicurarsi di non avere ferite importanti, che i passeggeri a bordo stiano bene e non ci sono impedimenti per uscire dall'auto.

Mettere in sicurezza il luogo dell'incidente

Una volta assicurati che è possibile scendere dal veicolo, indossare la giacca catarifrangente, posizionare il triangolo (facendo attenzione alle auto in transito) e mettere in sicurezza eventuali passeggeri e oggetti importanti all'interno dell'auto.

Assistere i feriti

Prestare la prima assistenza e chiamare i soccorsi immediatamente.

Documentare l'incidente stradale

Una volta espletate le procedure iniziali, atte a garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei passeggeri e delle persone coinvolte nell'incidente, è ora di passare alla fase in cui bisogna documentare il sinistro appena avvenuto.

Constatazione amichevole

Questa procedura, fornita regolarmente come modulo/servizio dalle assicurazioni dei veicoli (anche di quelli a noleggio), è importante espletarla in loco nel momento dell'incidente. Sarà importante chiedere al conducente dell'altro veicolo coinvolto: le proprie generalità, i dati dell'assicurazione, una descrizione accurata del sinistro, data e luogo dello stesso, eventuale presenza di feriti e la dinamica.

Documentare l'incidente appena avvenuto

Scattare foto e video del sinistro può rivelarsi fondamentale per apportare una documentazione completa ed esaustiva di ciò che è avvenuto.

Incidente stradale e risarcimento

Quando avviene un sinistro, bisogna tener conto dei danni subiti dal veicolo, che possono essere di minima entità ma anche molto importanti, e delle cause sulla salute e l'integrità delle persone a bordo. Quindi bisogna tenere in assoluta considerazione la richiesta di indennizzo. Ti aiutiamo ad ottenere il risarcimento in caso di incidente stradale, con l'ausilio di avvocati e medici legali.

Caratteristiche e tempistiche del risarcimento

Nell'ottica di richiedere un risarcimento per un incidente stradale, bisogna tener conto che non esistono solo i danni fisici alle persone o i danni concreti al veicolo, ma anche traumi psicologici e morali. Esattamente per questo motivo è importante affidarsi a professionisti che sappiano guidarvi nel percorso più corretto. Dopo aver denunciato il sinistro alle Autorità competenti, sarà importante verificare le condizioni fisiche e psicologiche dei coinvolti nell'incidente, attendere una completa guarigione e una ripresa totale dell'equilibrio psico-fisico per una valutazione certa e concreta del danno subito. Se non ci sono feriti, il termine di presentazione di un'offerta di risarcimento da parte dell'assicurazione è di 30 giorni, questo se entrambi i conducenti hanno apposto le loro firme sul modulo blu. Se sussiste la mancanze di firme, i tempi possono allungarsi fino a 60 giorni. La presenza di feriti connessi all'incidente stradale, invece, presuppone una tempistica di 90 giorni per la presentazione di un'offerta di risarcimento da parte dell'assicurazione. Superati questi step, in cui entrano in gioco figure professionali come perito (che verifica il danno del veicolo) e medico legale (che attesta i danni subiti dalla persona), si può decidere di accettare l'offerta di risarcimento presentata dall'assicurazione. L'accettazione comporta il versamento della somma e la chiusura della pratica. Il rifiuto, invece, comporta il dover presentare una nuova proposta all'assicurazione e di continuare nell'iter di una negoziazione assistita. Ricordiamo infine che, il termine di prescrizione di un sinistro stradale è di due anni dalla data in cui l'incidente è avvenuto.