Taggia: stasera la presentazione del libro “Quelli come noi non moriranno mai”

Oggi, alle 21, a Taggia presso la libreria Antea Edizioni in via Soleri 5B si terrà la presentazione del libro “Quelli come noi non moriranno mai” di Valeria Laudino. L’autrice sarà introdotta da Angelo Giudici editore di Antea Edizioni. "Volevo dare alla comunità un punto di riferimento per nuove attività culturali" - ha detto Giudici.

"Nel suo libro Valeria Laudino narrando l’evoluzione seguita dal proprio lutto condivide con noi le diverse e straordinarie esperienze di ADC vissute con il figlio Andrea e con il marito. Riporta inoltre quelle esperienze di comunicazione fra cielo e terra, altrettanto profonde e significative, che sono state sperimentate con il proprio fratello dall’altro suo figlio" - spiega Giudici.

"È importante leggere queste testimonianze, perché di tali esperienze esse ci trasmettono con grande efficacia la ricchezza sensoriale che le può caratterizzare, la portata emozionale di cui sono cariche nonché la carica informativa e trasformativa che possono esercitare. La lettura sarà importante per tutti coloro che si pongono domande su quel che avverrà dopo la nostra vita terrena e, ancor di più, per chi ha perduto un proprio caro. Di ciò non possiamo che essere grati all’autrice" - conclude.