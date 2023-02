Liguria da Ponente a Levante: le tappe da non perdere

Da Imperia a Savona e da Genova fino a La Spezia, la Liguria è una regione che ha moltissimo da offrire a coloro che decidono di visitarla. Tra spiagge dorate, riserve naturali e borghi antichi incastonati tra le Alpi e il Tirreno, ogni località offre ai visitatori scorci paesaggistici imperdibili e la possibilità di scoprire il suo patrimonio storico-culturale.

Per pianificare una vacanza alla scoperta della Liguria, ecco dunque un itinerario con cui raggiungere i luoghi più suggestivi e caratteristici della regione, tra cultura, natura e buon cibo.

Ponente

All’estremo ovest, Ventimiglia merita senz’altro una visita: al confine con la Francia, sul promontorio della Mortola, si erge questa piccola città, ricca di parchi, come i celebri Giardini Hanbury e meta prescelta anche per il turismo marittimo.

A seguire, Bordighera, la cosiddetta città delle palme, degna di nota per la sua passeggiata, una delle più belle dell’intera costiera. Qui è possibile ammirare il giardino esotico Pallanca, che vanta una raccolta di cactus da più di 3000 varietà.

Immancabile nell’itinerario ligure, Sanremo, un luogo iconico nell’immaginario degli italiani per via dello storico Festival della Canzone. In realtà, è una località che ha molto altro da offrire, in cui regna un’atmosfera vivace e suggestiva, anche grazie agli addobbi floreali che ornano le strade e le piazze.

Tappe obbligate, proseguendo verso il Finalese, sono Diano Marina, Alassio, Pietra Ligure e, naturalmente, Finale Ligure. Data l’innegabile attrattiva delle ampie spiagge e del mare azzurro, questa è la meta ideale per trascorrere l’estate, grazie anche ai numerosi servizi e divertimenti. Passando per questa zona, vale la pena fare tappa a Finalborgo, considerato uno tra i borghi più belli d’Italia con i suoi vicoli medievali.

Spostandosi a est si arriva a Savona, famosa insieme ad Albissola Marina per le ceramiche; la città merita una visita al Museo dedicato alla tradizione artistica locale.

Giunti al centro della Liguria, è impossibile non fermarsi a Genova. Nell’antica Repubblica Marinara si respira tutta la storia e la tradizione di un popolo di mare, in cui ogni vicolo si intreccia in un susseguirsi di scalinate, salite e discese, fino ad arrivare all’antico porto. Non manca comunque la modernità, con palazzi e strutture all’avanguardia, come l’Acquario di Genova e il Bigo, diventate delle istituzioni, grazie anche al contributo dell’architetto genovese Renzo Piano.

Levante

Andando verso est, una tappa golosa è da fare a Recco, famosa per la focaccia al formaggio. Il locale in cui consigliamo di gustarla è quello di Manuelina, un’osteria storica che ha rifocillato viaggiatori e pellegrini per oltre un secolo.

Qualche chilometro più avanti, una località nota alle celebrità: Portofino. Meta esclusiva da anni immemori, il porticciolo è sempre affollato di yacht e barche di lusso, una tappa da non perdere per i più curiosi.

Proseguendo, imperdibili le spiagge che da Rapallo si estendono fino a Sestri Levante, in cui spiccano tra tutte la Baia delle Favole e la Baia del Silenzio, una meraviglia della natura.

Giunti a La Spezia, non si può fare a meno di visitare i paesi delle Cinque Terre, un’attrazione che richiama ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Monterosso al Mare, Corniglia, Manarola, Vernazza e Riomaggiore sono le perle della costa ligure, che si sviluppano su 36 chilometri, tra paesaggi montani e marini mozzafiato. Questi luoghi hanno ispirato alcuni tra i più celebri autori, tra cui Eugenio Montale, Goethe e Lord Byron.