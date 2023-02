Amministrative a Imperia: Toti "Non sono preoccupato per una eventuale spaccatura con il centrodestra" (Video)

Le elezioni Amministrative del ponente ligure si avvicinano rapidamente e, ovviamente, continuano le trattative tra i diversi partiti e liste civiche che verranno create.

Tra le elezioni, ovviamente grande attenzione a quelle di Imperia, dove è ormai certo l’appoggio di Cambiamo, il movimento del Presidente della Regione, Giovanni Toti, all’attuale Sindaco Claudio Scajola. Al Governatore è stato chiesto se sia eventualmente preoccupato per una spaccatura con il resto del centrodestra: “No, assolutamente. In regione il centrodestra è composto dai tre partiti tradizionali e da due-terzi da movimenti civici dei sindaci che si riferiscono, come modello di sviluppo, alla crescita della regione come la vediamo noi. Ma, molto spesso, hanno percorsi autonomi e distinti. Credo che il centrodestra debba avere rispetto in tutto questo e, chi ritiene che vi sia un atteggiamento ambiguo, credo che l’unica ambiguità sia di chi vuole un centrodestra che perde le elezioni. Da quando sono presidente della Regione il centrodestra governa l’80% del territorio, sapendo dialogare con esperienze varie che sono distinte o parallele, che vanno affrontate con la delicatezza che meritano”.

Toti ha confermato la sua vicinanza all’attuale Sindaco Claudio Scajola e l’appoggi alle prossime elezioni: “La città di Imperia, in particolare, è governata da un’Amministrazione che ha sconfitto il centrodestra, dimostrando di avere grande consenso sul territorio. In questi 5 anni abbiamo avviato un proficuo discorso e riteniamo che la sua esperienza civica debba andare avanti e dobbiamo trovare formule e modi, senza imporre cose che, in quell’Amministrazione non ci sono mai stati. E’ evidente che si tratta di un caso particolare che deve essere affrontato, se vogliamo vincere”.

Il Governatore ha terminato confermando che serve una visione diversa dai partiti classici, quando si parla di governo dei diversi comuni: “Da Sarzana a Ventimiglia scopriamo che la maggior parte dei sindaci, questi fanno principalmente capo a movimenti civici e tutto va tenuto insieme. Se qualcuno vuole arrivare al centrodestra delle bandierine che perdono, penso che l’ambiguità ce l’ha lui. Io sono per un centrodestra che dialoghi con tutti, che sappia rinunciare ai propri profili identitari ma sa vincere le elezioni e continuare a governare”.