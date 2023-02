Sanremo: sabato prossimo convegno del Rotary Hanbury con Franco Schilirò Rubino il 'Re' del pomodorio ciliegino

Si svolge sabato prossimo alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, il convegno del Rotary Club Hanbury, alla presenza di Franco Schilirò Rubino, socio fondatore del Rotary Club Paternò Alto Simeto appartenente al Distretto 2110, Sicilia-Malta.

Per circa 26 anni è stato amministratore unico o delegato di otto importanti società in contemporanea nello storico ‘Gruppo Rendo’, il più grande gruppo imprenditoriale che la Sicilia abbia mai avuto e, successivamente, per altri 18 anni di due sue società. Schilirò Rubino parlerà del ‘Gruppo Rendo’ e racconterà l’incredibile storia che ha portato il pomodoro ciliegino a diventare un successo di portata mondiale, storia della quale è stato l’artefice.

Il programma dell’incontro vede alle 17 ‘La mia vita nel Gruppo Rendo – il più grande Gruppo imprenditoriale che la Sicilia abbia mai avuto’. Dopo il break la ripresa dei lavori con la conferenza sul ‘Pomodoro ciliegino, un successo mondiale’. I lavori termineranno alle 20.