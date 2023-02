Sanremo: dopo la pandemia riprendono le attività in sede della Compagnia Stabile, via con 'U giògu du pulastri'

Da mercoledì prossimo alle 21 (e per tutti i mercoledì fino al 10 maggio), nella sede di piazza Cassini 13, la Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’ riprende la sua attività ricreativa e di divulgazione, interrotta dal periodo pandemico.

Organizza infatti, per il suo affezionatissimo pubblico, una serie di appuntamenti ‘cultural-sanremaschi’, tra cui: ‘U nostru giargun - conoscerlo divertendosi’. Si tratta di divertenti incontri per sanremaschi di tutte le età per ‘ciapetare’ e giocare in giargun, ovvero in dialetto.

Per chi vuole scoprire, saperne di più e imparare il dialetto sanremasco attraverso la lettura e l'interpretazione dei suoi maggiori scrittori, simpatici momenti di ‘gioco’ e la conoscenza dei brani musicali tradizionali. Sono anche previste uscite ‘didattiche’ nella Pigna (in date ancora da stabilire) per la conoscenza diretta degli angoli storici meno noti. Prevista anche una esibizione pubblica di lettura ed interpretazione da parte dei corsisti.

Dopo la fortunata esperienza del 2019, con il gioco della ‘China’ (tombola), quest’anno la compagnia propone ‘U giògu du pulastri’, ovvero il ‘Gioco dell’Oca’ rivisitato in versione sanremasca con ‘ricchi’ premi settimanali ai vincitori. Inoltre ci sarà la ‘Poesia e prosa sanremasca di ieri e di oggi, ricordi, testimonianze, cronache, fantasie’.

L’ingresso è ‘de bada’, ovvero gratuito, grazie ad alcune realtà commerciali locali per la collaborazione alla riuscita della manifestazione con i loro prodotti offerti come premi del gioco.