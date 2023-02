Guida al parcheggio all'aeroporto di Nizza (con consigli low cost)

Con 13 milioni di passeggeri all'anno, l'aeroporto di Nizza è il terzo aeroporto più importante della Francia e la porta di ingresso per la Costa Azzurra. Per la sua posizione poco oltre il confine, è anche uno scalo molto utilizzato dai viaggiatori italiani che vogliono approfittare dei moltissimi voli che da qui partono. Scopriamo dunque tutto quello che c'è da sapere sul parcheggio all'aeroporto di Nizza, con anche alcuni consigli low cost.

Quali sono le opzioni per il parcheggio all'aeroporto di Nizza?

I viaggiatori che hanno bisogno di parcheggiare l'auto all'aeroporto di Nizza hanno diverse opzioni:

Parcheggi nell'immediata prossimità del terminal , che è raggiungibile comodamente a piedi.

Parcheggi “off site” e cioè a una distanza maggiore e che offrono un servizio di shuttle da e per il terminal.

Parcheggi con servizio “meet and greet” , vale a dire con un parcheggiatore che ritira e riconsegna l'auto in corrispondenza del terminal.

Molti viaggiatori preferiscono sempre e comunque parcheggiare la propria auto a una distanza percorribile a piedi dal terminal, anche se si tratta dell'opzione più costosa. Altri scelgono una possibilità più “low cost”, specialmente in questo aeroporto, che è piuttosto costoso soprattutto paragonandolo alla media degli aeroporti italiani. I parcheggi che offrono il servizio “meet and greet” sono un ottimo compromesso, perché consentono di arrivare e ripartire con la propria auto direttamente nelle immediate vicinanze del terminal.

I principali parcheggi all'aeroporto di Nizza

Vediamo ora alcuni dei parcheggi più popolari e interessanti disponibili all'aeroporto di Nizza, cominciando con quelli che si trovano a una distanza dallo scalo percorribile a piedi.

È l'aeroporto stesso a gestire tutti i parcheggi di questo tipo, con posti sia all'aperto che coperti. Per una settimana, il prezzo parte da 130€ per i posti scoperti e da 273€ per quelli coperti. In entrambi i casi il parcheggio è dotato di servizio di allarme e guardie armate.

Ed è sempre un parcheggio ufficiale quello più “low cost” in assoluto, il parcheggio P9 Low cost. Al prezzo di 93€ a settimana, offre un posto auto scoperto in un parcheggio anch'esso dotato di servizio di allarme e guardie armate, con una navetta ogni 15 minuti (il tempo di percorrenza per il terminal T1 è di 14 minuti).

Molto più numerosa la platea di parcheggi che offrono il servizio “meet and greet”. Tra le opzioni più popolari ci sono AZUR VOITURIER e Blue Valet Meet and Greet. Il primo offre un posto auto scoperto in un area asfaltata e recintata, con assicurazione, al costo di 94,50€ a settimana. Il secondo al prezzo di 109€ offre sempre un posto auto scoperto in un'area sorvegliata da telecamere e dotata di sistema di allarme e assicurazione.

Vuoi approfittare sempre delle migliori offerte e dei prezzi più bassi? Trova il tuo parcheggio all'Aeroporto di Nizza qui, prenotando direttamente online senza sorprese all'arrivo al terminal. E in caso dovessi annullare il viaggio, la cancellazione è gratuita!