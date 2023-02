Musica, danze e costumi: festa di Carnevale al centro sociale "Le Cinque Torri" di Vallecrosia (Foto e video)

Costumi, allegria, divertimento e danze a Vallecrosia. E' stato un grande successo il Carnevale organizzato, ieri sera, al centro sociale della terza età "Le Cinque Torri". All’evento erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi e gli assessori Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari.

Tante persone si sono infatti divertite ballando e ammirando la sfilata dei bellissimi abiti confezionati dalla signora Giusy, che è stata premiata dal presidente dell’associazione centro sociale Le Cinque Torri Maria Carla Aprosio per i suoi vestiti-capolavori. “E’ stato un grande successo” - commenta il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - “Devo ringraziare la signora Giusy, che confeziona tutti gli anni gli abiti, e i soci che si sono prestati per la sfilata”.

Il centro sociale per la terza età, che organizza tanti eventi ed iniziative, è sempre molto frequentato dai vallecrosini ma anche da persone provenienti da città e paesi limitrofi. “Grande soddisfazione per questo centro che sa creare momenti veramente divertenti, di svago, di musica ma soprattutto di allegria, socialità e crea la possibilità di stare insieme per divertirsi” - sottolinea Piardi.