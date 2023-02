Intervento dei vigili del fuoco, poco prima di mezzanotte, in via strada Poggi a Imperia per soccorrere una persona di circa 50 anni che non riusciva ad uscire da una macchina finita fuoristrada.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce Bianca Imperia e un’automedica Alfa 1.

La persona che ha riportato un trauma, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia.