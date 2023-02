Sanremo, raccolta rifiuti: Plastic Free e I Deplasticati puliscono il litorale e i giardini Italo Calvino (Foto)

Domenica di raccolta rifiuti per Plastic Free insieme a I Deplasticati a Sanremo. Una ventina di volontari si sono incontrati davanti all’ex stazione ferroviaria per concentrarsi sulla pulizia del litorale e dei giardini Italo Calvino.

Dopo tre ore di lavoro sono stati portati all’isola ecologica circa 400 kg di sacchi opportunamente differenziati per il corretto smaltimento. "Certi rifiuti sono stati portati dalle mareggiate, altri dispersi dal vento, ma per la maggior parte si tratta di quintali di spazzatura abbandonata volontariamente per non curanza ed inciviltà. Sono innumerevoli i mozziconi di sigarette raccolti, le bottiglie di vetro, le lattine di alluminio, le bottigliette in plastica. Oltre a diversi chili di ferraglia, 2 pneumatici, e altri rifiuti ingombranti" - fanno sapere i volontari.

Plastic Free è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Sono impegnati sul campo attraverso diversi progetti quali: appuntamento di clean up su tutto il territorio nazionale, salvataggio delle tartarughe marine e sensibilizzazione nelle scuole.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Sanremo con il supporto di Amaie Energia.