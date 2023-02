Nuova vita per il campo da calcio di Santo Stefano al Mare. Il Sindaco Marcello Pallini: "Un'opportunità per tutto il comprensorio"

A pochi mesi dall'affidamento del campo sportivo di Santo Stefano al Mare, il Sindaco Marcello Pallini traccia un primo bilancio: "Sono molto soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad oggi da Alex Buffa, che con impegno e passione ha dato nuova vita al campo di calcio di Santo Stefano al Mare. Tante le migliorie effettuate, ma soprattutto un grande coinvolgimento dei giovani del nostro territorio. Il campo, rappresenta un'opportunità per i nostri ragazzi e potrà diventare un punto di riferimento importante per tutto il comprensorio. Da ex allenatore ritengo che lo sport, in particolare quello di squadra, oltre ad allenare il fisico, sia un ottimo strumento per la crescita personale e relazionale dei nostri ragazzi. Ringrazio il consigliere Alessandro Bruno che ha creduto nel progetto".



Il campo è stato assegnato ad ottobre ad Alex Buffa, ad oggi giocano quattro squadre giovanili: una prima squadra allenata da Rocco Tiziano, una squadra 2006/2007 allenata da Luca Cavalcante, una squadra 2011 allenata da Ugo Paragi, una squadra 2012 allenata da Nicholas Deplano. L'obiettivo è quello di crescere, coinvolgendo tutto il comprensorio, grazie anche al servizio pulmino gratuito, che con un contributo simbolico, accompagna agli allenamenti ragazzi di Sanremo, Taggia, Badalucco e Riva Ligure.



"Voglio ripagare la fiducia che il Sindaco Pallini ha riposto in me dando visibilità al paese" - commenta Alex Buffa che prosegue: "In questi giorni ho preso contatti con il Genoa calcio, per mettere in atto varie iniziative che valorizzino Santo Stefano al Mare. Insieme a Michele Sbravati, direttore della squadra giovanile del Genoa, stiamo organizzando un memorial in ricordo di Franco Rotella, ex calciatore di serie A, che è stato allenato proprio dal Sindaco Pallini nell'Imperia Calcio (della squadra faceva parte anche Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli). Inoltre, stiamo organizzando, sempre con il Genoa, dei campi estivi per i ragazzi nei mesi di giugno, luglio e agosto. Riteniamo che sia un'iniziativa che aiuti i genitori a gestire i figli durante il periodo estivo, ma possa essere anche un elemento di attrazione turistica per le famiglie. Infine, ringrazio per il suo contributo fondamentale Michele Guerriero".