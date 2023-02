Vallecrosia, sala polivalente gremita per l'incontro sulle truffe. Piardi: "Cittadini molto attenti e interessati" (Foto e video)

Sala polivalente G. Natta, in via Cristoforo Colombo a Vallecrosia, gremita per l’incontro sulle “Truffe telefoniche e domiciliari”. Tante persone, soprattutto anziani, hanno ascoltato interessati tutti i consigli preziosi dei relatori. Tra il pubblico vi erano anche il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari, i consiglieri comunali Denis Perrone e Fabio Perri e il consigliere regionale Veronica Russo.

Per l’occasione sono intervenuti la dottoressa Desirè Anzalone, commissario della Polizia di Stato; Antonino Fazzari, assessore alla Sicurezza del comune di Vallecrosia; la dottoressa Jenny D’Agostino, comandante della polizia locale di Vallecrosia e l’avvocato Enrico Amalberti. La moderatrice è stata Deliana Misale, consigliere nazionale e referente regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale.

"Sono contento che mi hanno chiesto di partecipare a questo incontro per parlare di un delicato tema: le truffe, soprattutto agli anziani" - ha dichiarato Antonino Fazzari, assessore alla Sicurezza del comune di Vallecrosia - "Ho fatto un'introduzione spiegando chi è il truffatore e quali sono i fattori che portano il truffatore a impossessarsi dei beni altrui".

“Vi sono diverse tipologie di truffe, possono essere sia telefoniche che domiciliari. Oggi però vi sono anche moltissime truffe online. Bisogna stare attenti e segnalare immediatamente in caso di truffe“ - ha detto la dottoressa Desirè Anzalone, commissario della Polizia di Stato, che ha mostrato anche un video sull'argomento - “Non abbiate paura e non vergognatevi. Denunciate le truffe. Noi siamo a disposizione dei cittadini”.

“Il comune si è dotato di un’app ‘Comunicare’ per dare disposizioni in caso di allerta ma è utile anche per le segnalazioni di chi non vuole chiamarci. Vi invito perciò a scaricarlo sui telefonini visto” - ha annunciato il comandante della polizia locale Jenny D’Agotino - “Non abbiate timori se vedete qualcosa di strano chiamateci, siamo qui apposta”.

“Le associazioni non chiamano a casa per reperire i fondi. Fate attenzione” - ha sottolineato Deliana Misale, consigliere nazionale e referente regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale.

Durante l’incontro l’avvocato del foro di Imperia Enrico Amalberti ha dato un parere legale su come difendersi dalle truffe: “La prevenzione è fondamentale ma anche contattare subito le forze dell’ordine che così possono prontamente intervenire per fermare le truffe. Non bisogna avere vergogna nel dire ‘mi hanno truffato’, capita a tutti. E’ capitato anche a me, hanno infatti cercato di rubarmi il profilo Whatsapp. E’ successo pure che un presunto truffatore è stato a sua volta truffato da altri truffatori. Vi sono diversi tipi di truffe. Per esempio, il tribunale di Imperia in caso di una truffa di acquisti online di ricarica con posta pay ha assolto il presunto truffatore perché non si poteva essere sicuri che l’intestatario della posta pay fosse il vero truffatore visto che se uno è un hacker poteva aver rubato un’identità. Se il truffatore non può essere rintracciato si pensa che si perda tempo a denunciarlo ma in realtà si aiuta la comunità e le forze dell’ordine che potranno rintracciarlo più facilmente. Anche una querela a ignoti è fondamentale per rintracciare il vero colpevole".

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco città di Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia, Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali. “E’ stata una conferenza molto preziosa in un mondo dove le truffe sono all'ordine del giorno. Sono state date informazioni importanti" - ha commentato il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - “Sono pienamente soddisfatta per la tanta partecipazione. Cittadini molto attenti hanno seguito con interesse e molte sono state le domande alle quali sono seguite chiare spiegazioni su come difendersi ma soprattutto come non cadere nelle rete dei truffatori. Tanti sono stati anche gli esempi fatti sulle tipologie di truffe: dalle email al telefono. Un grazie va ai relatori per la chiarezza espositiva e alla Pro Loco città di Vallecrosia che collabora con l'Assessorato alla Cultura e Servizi Sociali nell'organizzare incontri con tematiche molto utili alla comunità”.

“Sono soddisfatto dell'incontro, c'erano tante persone e gli interventi erano molto interessanti" - ha aggiunto Fulvio Becagli, presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia - “Questo tipo di incontri con scambi di idee sono utili anche per conoscere le forze dell'ordine di persona. E' stato bello, mi è piaciuto molto“.