Sanremo: una cinquantina di giovanissimi spronati da 7 influencer per pulire le spiagge dell'Imperatrice (Foto e Video)

Una cinquantina di giovanissimi della zona hanno risposto in maniera entusiastica al richiamo di 7 influencer che vivono a Milano ma che raccolgono circa 15 milioni di follower e che hanno deciso di organizzare una giornata di pulizia partita dai bagni ‘Da Rinaldo’ sul lungomare Vittorio Emanuele.

I 7 organizzatori hanno eseguito delle ricerche ed hanno scoperto come la Liguria abbiamo subito gravi danni dalle mareggiate, che hanno portato anche tanta immondizia sulle coste. I 7 influencer protagonisti dell’evento vivono insieme in una villa ed amano essere chiamati più ‘creator’ che influencer: “Siamo amici e ci serviva un posto per stare insieme e svolgere il nostro lavoro”. Oggi c’erano saranno tutti a Sanremo: Lele Giaccari, Davide Vavalà, Diego Lazzari, Patrizio Morellato, Federico Assini, Pietro Storti e Rebecca Parziale, tutti intorno ai 20 anni.

Parlando con loro, nonostante la giovanissima età, traspare la voglia di fare 'qualcosa' per il bene del pianeta. E, anche se attraverso canali che per i 'boomer' sono troppo difficili da usare, questi ragazzi possono davvero coinvolgere loro coetanei verso un senso civico che manca in molti, anche più anziani.

Con loro l’Assessore Sara Tonegutti, il consigliere Lorenzo Marcucci ed Andrea Ventura, che si occupa dei social del Comune di Sanremo. I giovani (e soprattutto le ragazze) non hanno mancato l’appuntamento anche per un selfie con i loro idoli dei social. Ma i ragazzi hanno poi messo i guanti ed hanno raccolto l’immondizia presente sulle spiagge della zona. Quella di oggi è una ‘puntata zero’: “Torneremo sicuramente – ci hanno detto i 7 influencer – perché il pianeta è nostro ed è di tutti. Dobbiamo lavorare sui giovani per fare in modo che il rispetto del mondo parta da loro”.