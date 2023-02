Vademecum contro le truffe agli anziani di Cna Pensionati Liguria: "Guida di consigli per sfuggire ai raggiri"

Una piccola guida di informazioni per difendersi e sfuggire a truffe e raggiri con infografiche e vignette e consigli da mettere in pratica. Il vademecum realizzato da Cna Pensionati Liguria, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il patrocinio di Regione Liguria, verrà distribuito nelle sedi territoriali della Confederazione nazionale dell’artigianato e piccola e media impresa.

“Per difendersi da possibili truffatori è importante adottare delle utili precauzioni" - spiega il presidente dei Pensionati di Cna Liguria Giuliano Ginesi - "La guida aiuterà a riconoscere i classici trucchi dei truffatori e adottare semplici accorgimenti per evitarli. Particolare attenzione è stata dedicata ai pericoli del web. Nei momenti d’incontro e distribuzione del nostro vademecum, inoltre, vogliamo ricordare ai pensionati che non sono soli e in caso di necessità possono rivolgersi alle forze dell’ordine e alle sedi territoriali della Cna in tutta la Liguria”.

“Crediamo fortemente nelle iniziative che sensibilizzano la cittadinanza sul fenomeno delle truffe ai danni degli anziani – commenta l’assessore regionale alle Politiche sociosanitarie e al Terzo Settore Giacomo Giampedrone -, anche in considerazione dell'allarme sociale che esso inevitabilmente desta, specie nella nostra Regione che detiene il più alto indice di invecchiamento. L’attività di diffusione capillare sul territorio del Vademecum deve diventare anche un vero e proprio strumento di autoprotezione per anziani”.

L’iniziativa rientra nel programma di Cna Pensionati e prevede sul territorio eventi in presenza, che verranno realizzati in collaborazione con l’associazione nazionale Polizia di Stato, e tanti altri appuntamenti informativi sull’utilizzo delle nuove tecnologie.